У Нігерії офіційно створили Африканський енергетичний банк — OilPrice

В Абуджі, столиці Нігерії, Afreximbank і Африканська організація виробників нафти (APPO) офіційно заснували Африканський енергетичний банк (AEB). Установу створили на установчих загальних зборах 31 жовтня для фінансування нафтогазових та інших енергетичних проєктів, яким дедалі складніше залучати кошти західних банків і кредиторів розвитку через їхні кліматичні зобов’язання, повідомляє OilPrice.

Капітал і перші проєкти

Авторизований капітал AEB становить $5 млрд, однак наразі банк мобілізував близько $500 млн. Зокрема, Afreximbank надав $222 млн, а внесок Нігерії, за даними видання, становить від $100 млн до $200 млн.

У межах першої операційної фази банк планує залучити до $10 млрд фінансування. AEB також має намір профінансувати щонайменше три проєкти у 2027 році, починаючи з регіональних нафтопереробних заводів і трубопроводів.

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Сфера роботи банку

Мандат AEB охоплює весь енергетичний ланцюг: розвідку й видобуток, транспортування, обробку, нафтопереробку та розподіл енергоресурсів. Банк також зможе фінансувати транскордонні трубопроводи, регіональні НПЗ, виробництво електроенергії та її передавання.

Абуджа перемогла в конкурсі на право приймати банк, у якому брали участь шість країн, зокрема Гана, Алжир, Південна Африка та Бенін. Першим президентом AEB став Хельмі Газі, колишній заступник генерального директора HSBC Bank Egypt. Керувати установою також має рада з представників державного й приватного секторів та політичних інституцій.

Засновники банку прагнуть скоротити залежність африканських країн від імпортних нафтопродуктів, розширити внутрішньоафриканську торгівлю енергією та фінансувати справедливий енергетичний перехід, темпи якого визначатимуть уряди континенту. За оцінкою, наведеною OilPrice, Африці необхідно близько $200 млрд інвестицій в енергетику, а приблизно 600 млн жителів континенту досі не мають доступу до електрики.

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