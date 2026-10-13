У Німеччині протестували теплові насоси за температури 320 градусів Фаренгейта — OilPrice

Команда Інституту сонячних енергетичних систем Фраунгофера ISE у Німеччині випробувала високотемпературні теплові насоси за температури 320 градусів Фаренгейта. На лабораторному стенді вони виробляли гарячу воду та пару для промислового застосування. Як повідомляє OilPrice, технологію розглядають як можливий спосіб заміщення тепла, виробленого з вугілля, у галузях, де скорочення викидів є складним.

Дані для промислового обладнання

Дослідники випробовують стенд за різних умов, зокрема з різними джерелами тепла. Зібрані дані можуть допомогти виробникам проєктувати теплові насоси й теплообмінники для високих температур, значних навантажень і змінних умов роботи.

Теплові насоси можуть отримувати теплову енергію з навколишнього повітря, геотермального тепла ґрунту, води або скидного тепла підприємств. Потім система підвищує температуру та передає тепло туди, де воно потрібне. У моделі, яку тестує Fraunhofer ISE, холодоагентом є бутан. Вона має компресор для циркуляції холодоагенту замкненим контуром і теплообмінники для відбору та передачі теплової енергії.

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Заміна вугільного тепла

Більшість поширених теплових насосів призначені для житлових і комерційних будівель та працюють за нижчих температур, забезпечуючи опалення й охолодження. Випробування Fraunhofer ISE стосуються промислового тепла, яке, за оцінкою OilPrice, такі технології потенційно можуть заміщувати насамперед у процесах, що нині залежать від вугілля.

Результати стендових тестів можуть сприяти розробленню промислових процесів із нижчими викидами. Високотемпературні теплові насоси розглядають як один з інструментів декарбонізації виробництв, для яких модернізації систем опалення будівель недостатньо.

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