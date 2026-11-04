У Німеччині споживання легкого пічного палива скоротилося більш ніж на 38% — Der Spiegel

У Німеччині споживання легкого пічного палива в січні—вересні 2026 року скоротилося більш ніж на 38% у річному вимірі. Споживачі через високі ціни зменшували запаси та докуповували лише невеликі обсяги палива, повідомляє Der Spiegel з посиланням на Робочу групу з енергетичних балансів Німеччини (AGEB).

Загальне енергоспоживання знижується

AGEB прогнозує, що за підсумками 2026 року загальне енергоспоживання країни скоротиться майже на 3% порівняно з попереднім роком. Викиди вуглекислого газу, пов’язані зі споживанням енергії, за оцінкою групи, зменшаться майже на 4%.

Прогноз ґрунтується на даних за перші дев’ять місяців року. За цей період енергоспоживання в Німеччині знизилося на 3,6% проти аналогічного періоду 2025 року. Експерти пояснюють спад стриманою економічною динамікою та суттєвим зростанням цін на енергію.

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Споживання нафтопродуктів скоротилося

Сукупне споживання нафтопродуктів із січня до вересня зменшилося більш ніж на 12%. Попит на бензин упав на 4%, на дизельне пальне — більш ніж на 9%, а на авіаційне пальне — на 3%. Поставки сировини для хімічної промисловості скоротилися приблизно на 5%.

Водночас споживання природного газу зросло на 0,8%, а кам’яного вугілля — більш ніж на 8%. Використання вугілля на електростанціях збільшилося на 7,2%, а металургійна промисловість також спожила дещо більше вугілля. Показник відновлюваних джерел енергії зріс на 5,7%.

Частка відновлюваних джерел у загальному енергоспоживанні Німеччини за дев’ять місяців становила 22,5% проти 20,5% роком раніше. На нафту, природний газ і вугілля сукупно припало 75,5% енергоспоживання. За цей період країна експортувала електроенергії більше, ніж імпортувала: сальдо становило 1,9 терават-години.

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