У низці міст Латвії з 1 листопада зростуть тарифи на опалення — LSM English

У Латвії з 1 листопада підвищать тарифи на теплову енергію в Цесісі, Гулбене, Єлгаві, Салдусі, Валміері, Добеле та Юрмалі. Регулятор схвалив підвищення тарифів у листопаді для 13 регульованих постачальників, повідомляє LSM English.

Де тарифи зміняться

Водночас з 1 листопада нижчі тарифи на теплову енергію діятимуть в Ауце, Бене та Ліелауце. У Талсі підвищений тариф запровадять із 18 листопада 2026 року.

Латвійська Комісія з регулювання суспільних послуг пояснила, що подорожчання в кількох муніципалітетах переважно пов’язане зі зростанням вартості палива, насамперед деревних пелет і тріски. За даними регулятора, закупівельні ціни на пелети в окремих випадках подвоїлися або потроїлися, а ціна деревної тріски зросла більш ніж на 80%.

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Вплив цін на паливо

Директор енергетичного департаменту регулятора Яніс Негрібс також заявив, що ціна природного газу на світовому енергетичному ринку сягнула найвищого рівня за останні роки через геополітичну невизначеність і перебої з постачаннями. Такі витрати відображаються у тарифах на тепло, зокрема коли компанії укладають нові контракти на закупівлю палива.

За словами Негрібса, перед початком опалювального сезону постачальники традиційно переглядають тарифи, щоб привести їх у відповідність до фактичних витрат. Він наголосив, що підвищення тарифу не обов’язково означає таке саме зростання рахунку: на суму платежу також впливають енергоефективність будівлі та обсяг спожитого тепла.

Дані щодо цін на газ

За даними Eurostat, у першому півріччі 2026 року середня ціна газу для домогосподарств у ЄС становила 0,11 євро за кіловат-годину. Це на 10,2% менше, ніж у другому півріччі 2025 року, і на 3,5% менше в річному вимірі. У Латвії показник становив 10,2 за 100 кВт·год у стандарті купівельної спроможності, що вище за Литву з 7,8 та Естонію з 8,7.

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