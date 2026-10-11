У Новому Південному Уельсі схвалили HVO до 2045 року — OilPrice

Незалежна комісія з планування штату Новий Південний Уельс в Австралії схвалила проєкт продовження роботи вугільного комплексу Hunter Valley Operations (HVO) до 2045 року. Проєкт передбачає видобуток приблизно 429 млн тонн вугілля на північній і південній ділянках комплексу. Про це повідомляє OilPrice.

Аргументи комісії

Комісія визнала, що проєкт матиме вплив на клімат, населення, економіку та довкілля регіону Хантер-Веллі, штату і світу. Водночас вона дійшла висновку, що ці впливи переважають переваги для регіону та Нового Південного Уельсу, зокрема збереження робочих місць, економічної активності, підтримки місцевого бізнесу, а також надходжень від роялті й податків.

За даними видання, внесок HVO в економіку оцінюють більш ніж у 1 млрд доларів щороку. Пропозицію підтримали прем'єр штату Кріс Міннс, міністерка природних ресурсів Кортні Хуссос і коаліція Нового Південного Уельсу. Комісія отримала понад 10 тис. громадських звернень, приблизно 60% яких підтримували проєкт.

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Кліматичні застереження і погодження

Кліматичні активісти розкритикували схвалення продовження HVO, заявивши, що воно суперечить зобов'язанням Австралії за Паризькою кліматичною угодою. За оцінкою, за 19 років реалізації проєкту обсяг викидів парникових газів може становити 809 млн тонн.

Для продовження роботи комплексу ще потрібне федеральне екологічне погодження; рішення очікують до кінця року. У разі схвалення оператор має розробити план управління викидами від спалювання експортованого вугілля за кордоном, зокрема обмежити постачання до юрисдикцій із кліматичною політикою, що відповідає цілям Паризької угоди. Від оператора також очікують заходів зі скорочення викидів, максимального використання відновлюваної енергії та придбання додаткових вуглецевих компенсацій.

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