У Пакистані бензин подешевшав на 5,45 рупії за літр — Dawn

У Пакистані уряд знизив ціну бензину на 5,45 пакистанської рупії за літр, а дизельного пального (HSD) — на 3,68 рупії. Від 4 листопада бензин коштуватиме 369,06 рупії за літр, а HSD — 391,52 рупії, повідомляє Dawn з посиланням на повідомлення Управління регулювання нафти і газу Пакистану.

Податки та внесок нафтопереробників

За даними видання, уряд продовжує стягувати 114 рупій податків і зборів з кожного літра бензину та 100 рупій — з літра дизельного пального.

Також влада оголосила про 30-денну домовленість, за якою нафтопереробні підприємства візьмуть на себе сукупне навантаження у 15 млрд рупій у межах збору на нафтопродукти. За оцінкою уряду, цей механізм мав би дати змогу зменшити ціну бензину для споживачів на 14,71 рупії за літр.

Міністр нафтової промисловості Алі Первез Малік заявив, що влада працює над запровадженням подібної системи для скрапленого нафтового газу.

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Ціни нижчі за квітневі піки

Вартість HSD знизилася порівняно з максимумом у 520,35 рупії за літр, зафіксованим 3 квітня. Того ж дня ціна бензину сягнула піку в 458,41 рупії за літр.

У вівторок котирування нафти на світових ринках також знизилися. Ф'ючерси на Brent втратили 2% і коштували 103,14 долара за барель, тоді як американська WTI подешевшала на 1% — до 95,79 долара.

У Пакистані бензин переважно використовують у приватному транспорті, невеликих автомобілях, рикшах і двоколісних транспортних засобах. Дизельне пальне застосовують у важкому транспорті, на електростанціях і у великих генераторах.

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