У Пакистані бензин подорожчав на 1,54 рупії, дизель — на 2,16 — Dawn

Уряд Пакистану підвищив ціну бензину на 1,54 пакистанської рупії за літр, а дизельного пального HSD — на 2,16 рупії. Як повідомляє Dawn, нові ціни чинні з 27 жовтня.

Нові ціни на пальне

Після перегляду бензин у країні коштує 379,25 рупії за літр, а HSD — 395,82 рупії за літр. Уряд продовжує стягувати 114 рупій податків і зборів із кожного літра бензину та 100 рупій — із літра дизеля.

Бензин і HSD є одними з основних джерел надходжень: їхні сукупні щомісячні продажі становлять близько 700–800 тисяч тонн. Бензин використовують переважно для приватного транспорту, малолітражних автомобілів, рикш і двоколісного транспорту. Дизель, своєю чергою, потрібен важкому транспорту, електростанціям і великим генераторам.

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Динаміка цін і заходи економії

За даними видання, ціна HSD знизилася від пікового рівня 520,35 рупії за літр, зафіксованого 3 квітня. Вартість дизеля почала зростати з 281 рупії за літр після початку війни США та Ірану 28 лютого. Бензин сягнув максимуму 458,41 рупії за літр також 3 квітня, після подорожчання від 266 рупій у перший тиждень березня.

На тлі зростання цін на пальне та конфлікту на Близькому Сході уряд відновив заходи економії. Зокрема, ринки мають зачинятися о 21:00, а обсяги пального для службових автомобілів на три місяці скоротили на 50%. У липні міністр нафтової промисловості Алі Первез Малік повідомив, що ціни на пальне визначатимуть щодня відповідно до тенденцій міжнародного ринку; це повноваження доручили регулятору Oil and Gas Regulatory Authority.

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