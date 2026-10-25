У Пакистані дилери LPG закрили до 6 тисяч магазинів — The Express Tribune

У Лахорі та інших містах Пакистану дилери скрапленого нафтового газу (LPG) закрили близько 5,5–6 тисяч торгових точок. Продавці заявили, що протестують проти тиску з боку контрольних органів і відсутності дій щодо газових компаній та ймовірних спекулянтів. Через закриття крамниць споживачі, які й раніше стикалися з високими цінами на газ, шукають альтернативне паливо для приготування їжі, повідомляє The Express Tribune.

Скарги дилерів на перевірки

Власник магазину Кашиф Білал Асгар розповів, що працівники PERA Force та цивільної оборони приходили до крамниць і конфісковували насоси для заправлення газових балонів. За його словами, вартість одного такого насоса становить від 50 тисяч до 60 тисяч рупій, а суми штрафів — від 5 тисяч до 10 тисяч рупій.

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Асгар стверджує, що роздрібні продавці не відповідальні за зростання цін на LPG. За його словами, газові компанії та мережа, яку він назвав причетною до спекуляцій, постачають газ за завищеними цінами, тоді як наслідки перевірок лягають на власників торгових точок. Він також заявив, що OGRA не вживала заходів проти жодної газової компанії або заводу через імовірні спекуляції.

Попит на вугілля та дрова

Закриття магазинів ускладнило становище мешканців, які шукали газ із порожніми балонами, а також малих закладів харчування, зокрема тандирів і кафе, що залежать від LPG. Люди почали частіше купувати вугілля та сухі дрова, однак зростання попиту вплинуло і на їхню вартість. Ціна кілограма вугілля, яка раніше становила 40 рупій, зросла до 50–60 рупій.

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