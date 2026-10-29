У Пакистані дизель подорожчав майже до 400 рупій за літр — Dawn

У Пакистані уряд підвищив ціну бензину на 1,85 пакистанської рупії за літр, а дизельного пального HSD — на 1,75 рупії. Із 29 жовтня бензин продаватимуть по 377,91 рупії за літр, а HSD — по 399,82 рупії, повідомляє Dawn з посиланням на повідомлення підрозділу з питань нафти.

Податки на пальне

Уряд і надалі стягує з кожного літра бензину 114 рупій податків і зборів, а з літра дизеля — 100 рупій. Підвищення відбулося на тлі дискусії про скасування паливного збору. Лідер партії Jamaat-i-Islami Хафіз Наїмур Рехман обговорив це питання з прем’єр-міністром Шехбазом Шаріфом в Ісламабаді.

Сторони домовилися створити спільний комітет уряду та Jamaat-i-Islami, який розгляне можливість розширення чинної програми паливної допомоги. Вона з 17 вересня поширюється на власників мотоциклів, рикш і автомобілів з двигунами об’ємом до 800 кубічних сантиметрів. Рехман заявив, що його партія проведе марш до Ісламабада в середині листопада, якщо влада не оголосить про суттєве полегшення для населення.

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Коливання цін упродовж року

Ціна HSD знизилася порівняно з максимумом у 520,35 рупії за літр, зафіксованим 3 квітня. Вартість бензину того дня сягала 458,41 рупії за літр. Після початку війни США та Ірану 28 лютого дизель почав дорожчати з приблизно 281 рупії за літр, а бензин почав зростати з 266 рупій у перший тиждень березня.

У липні міністр нафти Алі Первез Малік повідомив, що ціни на пальне визначатимуть щодня відповідно до тенденцій міжнародного ринку. До цього з початку березня уряд переглядав їх щотижня. Бензин у країні переважно використовують власники приватного транспорту, малих автомобілів, рикш і мотоциклів, тоді як дизель потрібен важкому транспорту, електростанціям та великим генераторам.

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