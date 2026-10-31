У Пакистані прибуток OGDCL зріс на 52,7% до 58,5 млрд рупій — Dawn

У Пакистані компанія Oil and Gas Development Company Ltd (OGDCL) у першому кварталі 2026–27 фінансового року збільшила чистий прибуток після сплати податків на 52,7% — до 58,5 млрд рупій. Про це повідомляє Dawn.

Зростання виручки та прибутку

Чистий дохід компанії від продажів зріс на 38% — з 96,2 млрд до 132,4 млрд рупій у річному вимірі. Прибуток на одну акцію підвищився з 8,91 до 13,60 рупії.

Покращення показників OGDCL пояснила збільшенням обсягів видобутку нафти й газу, а також вищими реалізованими цінами. Водночас вимушене обмеження видобутку та зміцнення пакистанської рупії щодо долара США частково нівелювали цей позитивний ефект.

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Рекордні дивіденди

Рада директорів найбільшої в країні компанії з розвідки та видобутку вуглеводнів оголосила проміжні грошові дивіденди у розмірі 5 рупій на акцію. Це найбільша виплата OGDCL за перший квартал: роком раніше вона становила 3,50 рупії на акцію.

Збір платежів за виставленими рахунками у звітному кварталі досяг 100%. Компанія також заявила, що перерахувала до національної скарбниці 82 млрд рупій у вигляді податків, дивідендів, роялті та зборів. За її оцінкою, власний видобуток нафти й газу дав змогу замістити імпорт та заощадити близько 1,32 млрд доларів валютних коштів.

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