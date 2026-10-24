У Пакистані заборонили ручне виставлення рахунків за порушення — The Express Tribune

У Пакистані енергетичне відомство зобов’язало електророзподільчі компанії виставляти рахунки за виявлені порушення у споживанні електроенергії лише через централізований онлайн-портал. Ручне та дискреційне оформлення таких рахунків працівниками на місцях або SDOs заборонили, повідомляє The Express Tribune.

Федеральний міністр енергетики Сардар Аваїс Ахмад Хан Легарі оголосив це рішення на зустрічі з радами директорів електророзподільчих компаній в Ісламабаді. Він заявив, що надалі споживачам не виставлятимуть неправильних або довільно визначених рахунків.

Онлайн-оформлення та контроль

Усі такі рахунки мають оформлювати через централізований портал, розроблений PITC. Видачу ручних рахунків вважатимуть серйозним дисциплінарним порушенням, яке може призвести до службового провадження та суворих санкцій щодо відповідальних посадовців і працівників.

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Міністр наголосив, що боротьба з крадіжками електроенергії залишається пріоритетом, однак безпідставне фінансове навантаження на споживачів не допускатиметься. Ради директорів компаній і комітети з обслуговування клієнтів щомісяця перевірятимуть точність, прозорість і законність стягнення таких нарахувань.

Зміни щодо лічильників

Енергетичне відомство також має найближчими днями подати запропоновані зміни до Посібника з обслуговування споживачів. Вони передбачають заміну несправних або згорілих лічильників негайно або максимум протягом двох розрахункових циклів. Середнє нарахування за цей період пропонують обмежити двома місяцями.

Якщо буде встановлено, що лічильник працював повільніше або швидше за норму, стягнення чи зарахування коштів пропонують обмежити двома попередніми розрахунковими циклами. Період нарахувань за незаконний відбір електроенергії для споживачів загальної категорії пропонують встановити на рівні трьох циклів, а максимальний строк — шість місяців для зареєстрованих і 12 місяців для незареєстрованих споживачів.

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