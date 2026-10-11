За даними Daily Maverick, у ПАР до ціни бензину й дизеля додали збір у 87,66 південноафриканського цента за літр. Його запровадили для часткового покриття накопиченого дефіциту в механізмі регулювання цін на пальне. Напередодні підвищення цін у середу, 7 жовтня, журналісти видання виявили відсутність бензину на двох АЗС у Маккассарі та Ерсте-Рівері.

Власник АЗС у Хайеліші розповів виданню, що невеликі оператори, які розраховуються готівкою, особливо потерпають від високих закупівельних цін на пальне.

Дефіцит у механізмі регулювання

Slate levy — це тимчасовий змінний збір, який можуть додавати до ціни бензину й дизеля або віднімати від неї. Його застосовують для покриття накопичених дефіцитів або повернення надлишку коштів. Збір нараховують, коли сукупний від’ємний баланс перевищує 500 млн рандів.

За інформацією Daily Maverick, наприкінці серпня сукупний баланс за бензином і дизелем становив мінус 10,456 млрд рандів. Збір у 87,66 цента за літр має допомогти компенсувати цю суму.

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ПАР значною мірою залежить від імпорту готових нафтопродуктів, зокрема дизеля. Через це подорожчання доставки готового пального впливає на його вартість у країні.

Дорожчі маршрути та страхування

Daily Maverick пов’язує зростання витрат на постачання з атаками хуситів на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії та морські маршрути. За оцінкою видання, через небезпеку в протоці Баб-ель-Мандеб танкери, що прямували до Європи й Азії, були змушені огинати південь Африки. Це збільшило тривалість рейсів на 15–29 днів і скоротило доступність танкерного флоту.

Видання наводить дані, за якими добові ставки фрахту супертанкерів зросли з 30–60 тис. доларів до 642 тис. — 1,3 млн доларів. Вартість морського перевезення нафти підвищилася з 3 до 23–33 доларів за барель, а страхування воєнних ризиків для суден у Червоному морі — з менш ніж 1% до 3–7% вартості корпусу судна.

За оцінкою Daily Maverick, маржа переробки дизеля, тобто різниця між ціною готового пального та сирої нафти, зросла приблизно з 20 до 110 доларів за барель. Разом зі зростанням вартості нафти до 100 доларів за барель це підняло ціну доставленого дизеля з 85 до 210 доларів за барель.

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