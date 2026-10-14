У п'яти районах Києва запровадили аварійні відключення світла після атаки РФ

0:00 / 0:00

Через російську атаку на енергетичну інфраструктуру в п'яти районах Києва ввели аварійні відключення електроенергії. На цих територіях графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діють.

Аварійні відключення діють у Дарницькому, Дніпровському, Печерському та Солом'янському районах, а також у частині Голосіївського району.

Стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не застосовують, тож світло може зникати без попередження. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в усі оселі.

Джерело: ДТЕК

Тим часом у двох районах Києва тимчасово зупинили рух електротранспорту після атаки.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

Читай нас у