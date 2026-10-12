У Північній і Південній Америці накопичується важка нафта через фрахт — Channel NewsAsia

У США та інших країнах Північної і Південної Америки накопичуються запаси важкої нафти, оскільки різке подорожчання морських перевезень обмежує її експорт до Азії та Європи. Водночас покупці в цих регіонах відчувають дефіцит сировини, а базові ціни на нафту тримаються вище 100 доларів за барель.

За даними Channel NewsAsia, яке опублікувало матеріал Reuters, важка нафта є щільнішою за легкі сорти й зазвичай коштує дешевше. Її здатні переробляти багато НПЗ в Азії, США та частині європейських країн. За доступних витрат на перевезення така сировина дає нафтопереробникам вищу маржу, зокрема через більший вихід дизельного пального.

Фрахт подорожчав у кілька разів

Енергетичний спеціаліст TP ICAP Скотт Шелтон назвав ключовим чинником ситуації саме фрахт. Венесуела, США та Канада виробляють більше нафти, ніж споживають, тому залежать від поставок до Азії для балансу своїх ринків.

Вартість оренди супертанкера з узбережжя Мексиканської затоки США до Азії від лютого зросла більш ніж уп’ятеро. За даними Signal Maritime, перевезення нафти супертанкером до Європи минулого тижня оцінювали приблизно у 46 млн доларів, або 24,50 долара на барель, включно з перевалкою та іншими витратами. До початку війни з Іраном наприкінці лютого це коштувало близько 6,5 млн доларів, або приблизно 4 долари на барель.

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Транспортування танкером з Америки до Азії подорожчало до понад 80 млн доларів, або приблизно 40 доларів на барель, порівняно з 10–15 млн доларів на початку року. На доступність суден впливають перевалки нафти з судна на судно в Оманській затоці, які зв’язують флот у різних регіонах.

Американські НПЗ працюють майже на межі

Середній тижневий рівень завантаження американських нафтопереробних заводів від початку року становив близько 93,5% потужності, свідчать дані Управління енергетичної інформації США. Це найвищий рівень за 28 років: НПЗ нарощують випуск пального на тлі рекордно високих цін на дизель.

Втім, навіть підприємства, розраховані на переробку важких сортів, можуть використовувати таку сировину лише в межах певної частки загального завантаження. Частина американських НПЗ також більше пристосована до морської нафти Mars Sour із Мексиканської затоки, тоді як канадську або венесуельську нафту потрібно змішувати з легшою сировиною.

За даними Argus Media, ціни на основні важкі сорти з Канади, Колумбії та Еквадору знизилися більш ніж на 10 доларів за барель і досягли мінімуму за шість тижнів. Western Canada Select коштувала близько 74 доларів за барель, колумбійська Vasconia — приблизно 84 долари, а еквадорська Oriente — близько 76 доларів. Венесуельська нафта торгувалася приблизно по 74,50 долара за барель без урахування доставки.

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