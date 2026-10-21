У Польщі 22 жовтня гранична ціна дизеля становитиме 8,02 злотого — RMF24

У Польщі в четвер, 22 жовтня, гранична ціна літра бензину А-95 не перевищуватиме 6,63 злотого, бензину А-98 — 7,37 злотого, а дизельного пального — 8,02 злотого. Про це йдеться в останньому повідомленні міністра енергетики, повідомляє RMF24.

Зміни порівняно із середою

Напередодні гранична ціна бензину А-95 була встановлена на рівні 6,70 злотого за літр, бензину А-98 — 7,43 злотого, дизельного пального — 7,98 злотого. Отже, максимальна ціна обох марок бензину знижується, тоді як дизельне пальне дорожчає на 0,04 злотого за літр.

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Пакет обмеження цін на пальне

Оголошення максимальних цін є частиною третього етапу пакета Ceny Paliwa Niżej. Його мета — стримати зростання цін на автозаправних станціях і зменшити витрати водіїв на заправку.

Механізм запровадили після набуття чинності частиною положень закону про податок на надприбутки паливних компаній. Президент підписав закон і водночас направив його до Конституційного трибуналу в порядку наступного конституційного контролю. Штраф за недотримання встановлених максимальних цін може сягати 1 млн злотих. Дія пакета має тривати до кінця року.

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