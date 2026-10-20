У Польщі не планують поширювати пакет зі зниження цін на автогаз — RMF24

У Польщі уряд не планує поширювати пакет «Ceny Paliwa Niżej» на автогаз, який дорожчає. Про це міністр енергетики Мілош Мотика заявив у ранковій програмі RMF FM, повідомляє RMF24.

Автогаз не включать до пакета

Мотику запитали, чи може уряд включити автогаз до пакета зі зниження цін на пальне. Міністр відповів, що таких планів немає. За його словами, уряд не планує розширювати цей пакет на автогаз.

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Міністр пояснив, що найсуттєвіше зростання цін зафіксували в сегментах дизельного пального та бензину. Саме тому, за його словами, було ухвалено пакет «Ceny Paliwa Niżej».

Рішення щодо продовження ухвалять у грудні

Мотика назвав цей пакет найбільшим рішенням такого типу в Європейському Союзі. Він зазначив, що пакет діятиме щонайменше до кінця року. За словами міністра, рішення про можливе продовження його дії ухвалюватимуть у грудні відповідно до декларації міністра фінансів.

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