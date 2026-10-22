У Польщі оголосили нові максимальні ціни на бензин і дизель — RMF24

У Польщі в найближчу п’ятницю знизяться максимальні ціни на бензин і дизельне пальне. Як повідомляє RMF24, про нові граничні ціни поінформував міністр енергетики країни.

Нові граничні ціни

Максимальна ціна літра бензину 95 становитиме 6,56 злотого, бензину 98 — 7,28 злотого, а дизельного пального — 7,99 злотого. Порівняно з попереднім днем бензин 95 подешевшає на 7 грошів, бензин 98 — на 9 грошів, а дизельне пальне — на 3 гроші.

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Програма обмеження цін

Оголошення максимальних цін є частиною третього етапу пакета Ceny Paliwa Niżej, або CPN. Його метою є стримування зростання вартості пального на автозаправних станціях і зменшення витрат водіїв на заправку.

Механізм запровадили після набуття чинності частиною положень закону про податок на надприбутки паливних компаній. Президент підписав закон і водночас направив його до Конституційного трибуналу в порядку наступного контролю. За недотримання встановлених максимальних цін передбачено штраф до 1 млн злотих. Програма CPN діятиме до кінця року.

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