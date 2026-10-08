У Польщі підвищать максимальні ціни на пальне з п’ятниці — RMF24

У Польщі з п’ятниці зростуть граничні ціни на пальне. Літр бензину А-95 коштуватиме не більш як 6,90 злотого, бензину А-98 — до 7,77 злотого, а дизельного пального — до 7,82 злотого, повідомляє RMF24.

Нові граничні ціни

Порівняно з чинними обмеженнями максимальна ціна бензину А-95 збільшиться на 7 грошів за літр — нині вона становить 6,83 злотого. Для бензину А-98 межа зросте з 7,71 до 7,77 злотого, а для дизельного пального — із 7,74 до 7,82 злотого за літр.

RMF24 пише, що нові показники наведені в оголошенні міністра енергетики щодо максимальних цін на пальне. Наступного дня міністр також має оголосити граничні ціни, які діятимуть упродовж вихідних і в понеділок.

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Пакет CPN до кінця року

Оголошення про граничні ціни є елементом пакета CPN. Його третю версію запровадили після того, як рівно тиждень тому президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про податок на надзвичайні прибутки паливних підприємств.

За даними RMF24, пакет CPN має діяти до кінця року.

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