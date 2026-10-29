У Польщі в п’ятницю знизяться максимальні ціни на пальне — RMF24

У Польщі в п’ятницю максимальні ціни на бензин і дизельне пальне будуть трохи нижчими. Про це йдеться в останньому повідомленні міністра енергетики, про яке повідомляє RMF24. Воно встановлює граничні ціни для трьох видів пального.

Максимальні ціни на бензин

Максимальна ціна літра бензину А-95 у п’ятницю становитиме 6,51 злотого. Це на 2 гроші менше, ніж максимальна ставка, що діє в четвер.

Для бензину А-98 граничну ціну визначили на рівні 7,36 злотого за літр. Порівняно з четвергом вона зменшиться на 1 гріш.

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Ставка для дизельного пального

Максимальна ціна дизельного пального становитиме 8,19 злотого за літр. Це на 1 гріш нижче від ставки, чинної в четвер.

Отже, усі три зазначені в повідомленні категорії пального в п’ятницю матимуть нижчі граничні ціни. Найбільше зниження передбачено для бензину А-95 — на 2 гроші за літр.

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