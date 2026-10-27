У Польщі встановили граничні ціни на пальне на середу — RMF24

У Польщі в середу літр бензину 95 коштуватиме не більш як 6,55 злотого, бензину 98 — 7,24 злотого, а дизельного пального — 8,28 злотого. Такі граничні ціни випливають з опублікованого у вівторок повідомлення міністра енергетики, про яке пише RMF24.

Як зміняться ціни

Порівняно з вівторком максимальна ціна бензину 95 зменшиться на 3 гроші, а бензину 98 — також на 3 гроші за літр. Водночас гранична ціна дизельного пального зросте на 10 грошів.

У вівторок літр бензину 95 коштує не більш як 6,58 злотого, бензину 98 — 7,27 злотого, а дизельного пального — 8,18 злотого. За недотримання встановлених максимальних цін передбачено штраф до 1 млн злотих.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пакет CPN

Повідомлення про граничні ціни є частиною третього етапу пакета Ceny Paliwa Niżej (CPN). Механізм запустили після набуття чинності частиною положень закону про податок на надзвичайні прибутки паливних підприємств.

Президент підписав закон і водночас скерував його до Конституційного трибуналу в порядку наступного контролю. За планом уряду, весь пакет підтримки цін на пальне діятиме до кінця року.

Читай нас у