У Польщі з 13 жовтня зросте гранична ціна бензину — RMF24

У Польщі міністр енергетики встановив максимальні ціни на пальне, які діятимуть у вівторок, 13 жовтня. Літр бензину А-95 може коштувати не більш як 7,06 злотого, бензину А-98 — до 7,95 злотого, а дизельного пального — до 8,02 злотого. Про це повідомляє RMF24.

Нові граничні ціни

Станом на 12 жовтня максимальна ціна літра бензину А-95 становила 6,97 злотого, бензину А-98 — 7,85 злотого, а дизельного пального — 8,06 злотого. Таким чином, наступного дня водії бензинових автомобілів платитимуть більше, тоді як максимально допустима ціна дизеля дещо знизиться.

За недотримання встановлених максимальних цін на пальне штраф може сягнути 1 млн злотих.

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Програма обмеження цін

Оголошення про граничні ціни є частиною третього етапу пакета «Ціни на пальне нижчі» (CPN), який має стримувати зростання вартості пального на автозаправних станціях. Пакет запустили після набуття чинності частиною положень закону про податок на надприбутки паливних компаній.

Президент підписав цей закон і водночас направив його до Конституційного трибуналу в порядку наступного контролю. Дія пакета CPN запланована до кінця року.

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