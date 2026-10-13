У Польщі зростуть максимальні ціни на бензин, дизель подешевшає — RMF24

У Польщі в середу, 14 жовтня, максимальна ціна літра бензину 95 становитиме 7,11 злотого, бензину 98 — 8,01 злотого, а дизельного пального — 7,98 злотого. Нові граничні ціни оприлюднив міністр енергетики.

Як повідомляє RMF24, порівняно з 13 жовтня максимальна ціна бензину 95 зросте на 0,05 злотого за літр, а бензину 98 — на 0,06 злотого. Водночас дизельне пальне подешевшає на 0,04 злотого. У вівторок гранична ціна літра бензину 95 становила 7,06 злотого, бензину 98 — 7,95 злотого, дизеля — 8,02 злотого.

Третій етап пакета CPN

Оголошення максимальних цін є частиною третього етапу пакета «Ціни на паливо нижчі» (CPN). Його мета — обмежити зростання цін на автозаправних станціях і зменшити витрати водіїв на пальне.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Механізм запустили після набуття чинності частиною положень закону про податок на надзвичайні прибутки паливних компаній. Президент підписав закон і водночас направив його до Конституційного трибуналу в порядку наступного конституційного контролю. За недотримання встановлених максимальних цін передбачено штраф до 1 млн злотих.

Податок на надприбутки

Закон також дозволяє тимчасово знижувати акциз і ПДВ на рідкі палива. Фінансувати ці заходи планують коштом нового збору з паливних концернів, які отримують надприбутки. За урядовими планами, пакет підтримки цін на пальне діятиме до кінця 2026 року, а його вартість може становити близько 5 млрд злотих.

Нові правила передбачають 60-відсотковий податок на надзвичайні прибутки від продажу рідких палив, отримані з 1 березня 2026 року до 31 березня 2027 року. Податок поширюватиметься на виробників пального та компанії, які мають ліцензію на торгівлю паливом із закордоном. Наступне оголошення про максимальні ціни мають опублікувати 14 жовтня — воно визначатиме ціни на четвер.

Читай нас у