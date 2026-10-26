У Равалпінді та Ісламабаді LPG продають по 600 рупій за кг — Dawn

У Равалпінді та Ісламабаді, Пакистан, жителі почали використовувати дрова й вугілля для приготування їжі через обмежене постачання природного газу та різке подорожчання скрапленого нафтового газу (LPG). Як повідомляє Dawn, LPG продають по 600 пакистанських рупій за кілограм за встановленої регулятором ціни 279 рупій.

Газ подають за розкладом

Представники Sui Natural Gas Pipelines (SNGPL) заявили, що компанія запровадила графік подачі природного газу на час сніданку, обіду та вечері. Один із жителів Равалпінді розповів виданню, що газ доступний з 7:00 до 9:00, з 12:00 до 14:00 та з 18:00 до 21:00. Мешканці також скаржаться на низький тиск у мережі, який ускладнює щоденні справи.

Вартість побутового балона вагою 11 кг сягнула 6500 рупій, тоді як комерційні балони продають більш ніж за 25 тисяч рупій. Продавець на вулиці Чаудрі Бостан Хан Роуд заявив, що попит на заправлення балонів значно зріс: місцеві жителі тепер також купують балони та заправляють їх раз на тиждень.

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Постачання балонів призупинили

Представники Sui Natural Gas Pipelines повідомили, що компанія вже два місяці не постачає LPG у балонах побутовим і комерційним споживачам Равалпінді та Ісламабада, оскільки не має газу в наявності. За їхніми словами, постачання відновлять після прибуття LPG до порту Карачі.

За даними Асоціації представників LPG, близько 70% споживаного в Пакистані газу імпортується, а внутрішнє виробництво становить 30%. В асоціації заявили, що перебої в міжнародних перевезеннях нафти й газу призвели до дефіциту та зростання цін, а через високий зимовий попит LPG може подорожчати ще більше. Представник асоціації ресторанів, кейтерингу, кондитерських і пекарень Равалпінді сказав, що заклади харчування особливо потерпають від високої вартості LPG.

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