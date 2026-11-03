У Севастополі запровадили жорсткі обмеження електропостачання, графіки не працюють

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В окупованому Севастополі ситуація з електропостачанням різко погіршилася: запроваджено жорсткі обмеження, а графіки відключень за схемою «дві години зі світлом через шість без нього» не дотримуються. Перебої з електрикою також фіксують в інших містах і населених пунктах окупованого Криму.

Про це повідомляється в зверненні очільника окупаційної влади Севастополя Михайла Развожаєва до містян.

«Цієї ночі знову було завдано удару по об'єктах енергетичної інфраструктури за межами Севастополя», — повідомив він.

За його словами, основну частину електроенергії місто отримує з інших регіонів. Тому наслідки пошкоджень одразу відбилися на енергопостачанні Севастополя. Зараз діють обмеження.

«На жаль, у ситуації, що склалася, поки не вийде дотримуватися навіть графіка 2 через 6. Обсяг електроенергії, що надходить, не дозволяє забезпечити такий режим», — визнав очільник окупантів.

Він також повідомив, що в місті працює оперативний штаб.

«Прошу поставитися до ситуації з розумінням і стежити за офіційними повідомленнями», — закликав він севастопольців.

У мережі також пишуть, що світла немає у Сімферополі та районі, Алушті, Євпаторії, Феодосії, Саках та інших містах і селах.

Раніше на території окупованого Криму обмежили споживання електроенергії через пошкодження магістральних електромереж. У Севастополі електропостачання здійснюватиметься за графіком «2 через 6» — світло подаватимуть на дві години, після чого його вимикатимуть на шість.

Нагадаємо, що У Криму обмежили подачу води та електрики після атаки —The Guardian.



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