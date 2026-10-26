У штаті Енугу запланували шестиденне відключення світла — Premium Times Nigeria

У штаті Енугу на південному сході Нігерії компанія Mainpower Electricity Distribution Limited (MEDL) оголосила про планове відключення електроенергії, яке триватиме шість днів — з 5 до 10 листопада. Перебої в електропостачанні очікуються щодня з 9:00 до 17:00 у громадах, підключених до ліній UNN, SUMAS та Orba напругою 33 кВ.

Як повідомляє Premium Times Nigeria, технічна команда Transmission Company of Nigeria проведе обслуговування частини обладнання на станції в Нсукці. За словами речника MEDL Емеки Езеха, роботи необхідні для підвищення надійності та якості електропостачання.

Які райони зачеплять обмеження

Відключення торкнуться, зокрема, Укопі, Опі-Агу, Еха-Алумони, Орба-Тауна, Оболло-Афора, частини Оболло-Еке, Енугу-Езіке, Ібагви, Нкалагу-Обукпи, Окпалігбо, Іхеаки, Едем-Ані, Узо-Увані, Обімо, Нкпологу, Леджи, Нгуру, Аку та Огбеде. У переліку також є Університет Нігерії в Нсукці, головний ринок Оґіґе, райони Одім-Гейт, Нкпор, Нру та Еде-Обалла.

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Зазначені громади розташовані в районах місцевого самоврядування Нсукка, Удену, Узо-Увані, Ігбо-Езе-Норт, Ігбо-Езе-Саут та Ігбо-Етіті.

Причини перебоїв

MEDL також пояснила нещодавнє скорочення подачі електрики в більшості районів штату зменшенням виробництва енергії та низькою частотою в енергосистемі. За даними компанії, через це Transmission Company of Nigeria застосувала обмеження навантаження, що вплинуло на обсяг енергії, доступний для розподілу MEDL.

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