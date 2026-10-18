У США Бессент заявив, що здешевшання нафти залежить від війни в Ірані — The Hill

У США міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що ціни на нафту можуть знизитися до кінця 2026 року, однак це залежатиме від перебігу війни в Ірані. Про це він сказав в ефірі програми Meet the Press, повідомляє The Hill.

Енергетичний шок

Ведуча NBC News Крістен Велкер запитала Бессента про ймовірність зниження цін до початку 2027 року. У відповідь він назвав визначальним чинником подальший розвиток конфлікту в Ірані.

За словами Бессента, після початку конфлікту Сполучені Штати зіткнулися з «енергетичним шоком», хоча базова інфляція знижується. Він також заявив про зниження вартості оренди житла й рецептурних ліків та про стійке зростання зарплат за адміністрації Дональда Трампа.

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Велкер зазначила, що інфляція у США у вересні, за її словами, зросла до 3,7% із 3% на момент вступу Трампа на посаду. Бессент відповів, що адміністрація візьме на себе відповідальність за стан економіки, та послався на мільйон нових робочих місць у приватному секторі цього року.

Ціни на пальне

За даними опитування Fox News, оприлюдненого минулого тижня, 83% американців стурбовані високими цінами на бензин. AAA повідомила, що середня ціна бензину в країні в неділю становила 4,29 долара за галон.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що адміністрація Трампа не відмовилася від обіцянки знизити ціни на бензин. За його словами, в останні тижні ціни на бензин і дизельне пальне зменшувалися та мають надалі знижуватися.

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