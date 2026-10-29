У США очікують рекордного видобутку газу 112,2 млрд кубічних футів на добу — OilPrice

У США видобуток сухого природного газу у 2026 році може зрости до рекордних 112,2 млрд кубічних футів на добу проти 107,64 млрд кубічних футів на добу у 2025 році. У 2027 році показник, за прогнозом Управління енергетичної інформації США, має сягнути нового максимуму — 116,13 млрд кубічних футів на добу, повідомляє OilPrice.

Попит на LNG і дата-центри

Зростання виробництва пов’язують зі збільшенням експорту скрапленого природного газу, розширенням потужностей зі скраплення та підвищенням внутрішнього попиту на електроенергію для дата-центрів, зокрема через розвиток штучного інтелекту.

Управління енергетичної інформації США зазначає, що додаткові обсяги газу надходять із Пермського басейну, де його видобувають разом із нафтою. Оператори також нарощують виробництво в басейні Гейнсвілл, розташованому поблизу LNG-терміналів і великих промислових споживачів газу.

У першому півріччі 2026 року експорт LNG зі США в середньому становив 17,4 млрд кубічних футів на добу. Це на 23% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Зростання експортних потужностей допомогло вивести відвантаження на найвищий темп від початку американського експорту LNG десять років тому.

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Прогноз цін і угода EQT

За оцінкою EIA, збільшення видобутку перевищить приріст експорту LNG. Унаслідок цього середня спотова ціна газу Henry Hub у 2027 році може становити 3,16 долара за мільйон британських теплових одиниць, що на 9% нижче, ніж у 2026 році.

На тлі зростання попиту американські газовидобувні компанії також укрупнюють бізнес. EQT Corporation і Range Resources уклали остаточну угоду про злиття: EQT придбає Range в обмін на акції. Очікується, що угода створить провідну газову компанію США із сукупною вартістю підприємства після злиття понад 50 млрд доларів.

Після оголошення домовленості EQT підвищила прогноз видобутку на 2026 рік приблизно на 90 млрд кубічних футів газового еквівалента, водночас зменшивши річний прогноз капітальних витрат на 25 млн доларів. Range Resources повідомила, що її видобуток природного газу в третьому кварталі зріс на 11% у річному вимірі.

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