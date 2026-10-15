У США оголосили про ШІ-енергохаб за $100 млрд у Кентуккі — OilPrice

Міністерство енергетики США оголосило про приватні інвестиції обсягом $100 млрд у створення Paducah American Energy Hub на території колишнього підприємства зі збагачення урану на заході штату Кентуккі. Проєкт передбачає будівництво кампусу для штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень, повідомляє OilPrice.

Дата-центр і нові енергетичні потужності

Brookfield Asset Management має збудувати дата-центр для ШІ та високопродуктивних обчислень потужністю 1,8 ГВт. NextEra Energy відповідатиме за створення 2 ГВт газової генерації та систем накопичення енергії потужністю 2,6 ГВт.

Поетапне розгортання хабу заплановане до 2032 року. Очікується, що будівництво забезпечить приблизно 8 тисяч робочих місць, а після запуску об'єкта буде створено близько 600 постійних робочих місць для експлуатації комплексу.

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Вода та електропостачання

За інформацією видання, комплекс працюватиме на виділених джерелах електроенергії. Надлишки електрики планують постачати до регіональної мережі, щоб уникнути зростання рахунків за комунальні послуги для місцевих домогосподарств і підприємств.

У дата-центрі також передбачена замкнена система охолодження, яка постійно циркулюватиме воду та має скоротити її зовнішнє споживання. Попередній об'єкт на цій території — Paducah Gaseous Diffusion Plant часів холодної війни — проєктували з можливістю забору до 30 млн галонів води на добу з річки Огайо.

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