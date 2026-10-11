У США представили законопроєкт для прискорення енергопроєктів — Fortune

У США сенатори обох партій представили Bipartisan American Affordability and Jobs Act — законопроєкт, що має прискорити видачу дозволів на будівництво енергетичної інфраструктури, зокрема сонячних електростанцій, ліній електропередачі, нафто- і газопроводів. Як повідомляє Fortune, ініціатива об’єднала частину представників галузі викопного палива та сектору відновлюваної енергетики, однак викликала заперечення екологічних організацій.

Що пропонує законопроєкт

Співавторами документа стали республіканці Майк Лі та Шеллі Мур Капіто, а також демократи Мартін Гайнріх і Шелдон Вайтгаус. Законопроєкт передбачає скорочення строків погодження енергетичних об’єктів, звуження екологічних перевірок і обмеження можливостей оскаржувати рішення поза федеральними судами. Також він має ускладнити для президентських адміністрацій скасування раніше виданих дозволів.

Прихильники ініціативи пов’язують її з різким зростанням попиту на електроенергію, зокрема через активне будівництво дата-центрів. На їхню думку, швидше введення в дію нових генерувальних потужностей і магістральних ліній може посилити тиск на зниження цін на електроенергію.

Передавання електроенергії та заперечення екологів

Одним із головних потенційних наслідків документа може стати активніший розвиток великих систем передавання електроенергії. Такі лінії важливі для постачання енергії з вітрових і сонячних електростанцій у віддалених районах до великих міст. Представник Solar Energy Industries Association Бен Норріс заявив, що очікуване збільшення потужностей чистої енергетики та пропускної здатності мереж переважує компроміси, закладені в документі.

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Водночас президентка Earthjustice Action Ебігейл Діллен вважає, що законопроєкт надто послаблює захист водних ресурсів, водно-болотних угідь і видів, які перебувають під загрозою зникнення. Sierra Club також заявив про ризик послаблення положень законів щодо екологічної експертизи, охорони зникаючих видів і чистої води.

Позиція енергетичного бізнесу

Генеральний директор газовидобувної компанії EQT Тобі Райс підтримав технологічно нейтральний підхід, за якого спрощення дозволів поширюватиметься на всі види енергетики — природний газ, відновлювані джерела, геотермальні та ядерні проєкти. За його словами, законодавчі зміни дадуть компаніям більше визначеності для будівництва інфраструктури.

Голосування за законопроєкт, за даними видання, навряд чи почнеться до проміжних виборів у США 3 листопада.

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