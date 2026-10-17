У всіх регіонах України 18 жовтня діятимуть графіки відключення світла

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У неділю, 18 жовтня, в усіх регіонах України застосовуватимуть обмеження електропостачання. Заходи передбачають відключення електроенергії за графіками.

В усіх регіонах України з 06:00 до 23:59 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Також у частині областей з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень: від 0,5 до 1,5 черг.

Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

В Укренерго зауважили, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальну інформацію, зокрема й графіки відключень, оприлюднюватимуть регіональні оператори систем розподілу на своїх сторінках у соцмережах.

Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо, коли її надають за графіком.

В Україні 17 жовтня діятимуть жорсткіші графіки відключення світла.

Через наслідки російських обстрілів 16 жовтня у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.

Російські терористичні війська увечері 16 жовтня атакували магістральну мережу на Рівненщині. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.

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