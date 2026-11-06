У Запоріжжі взимку планують не відключати від світла будинки з електроопаленням

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Під час застосування графіків погодинних відключень у Запоріжжі планують зберегти електропостачання будинків з електричним опаленням. Про це повідомили в обленерго.

Про це повідомляє речниця АТ «Запоріжжяобленерго» Зореслава Цупренко під час брифінгу.

За її словами, обласна державна адміністрація працює над оновленням нормативної бази. Документи мають закріпити, що такі будинки не підлягатимуть погодинним відключенням електроенергії в зимовий період.

Цупренко пояснила, що ще взимку 2026 року будинки з електроопаленням фактично прирівняли до об'єктів критичної інфраструктури. Тому цієї зими їх не вимикатимуть.

Водночас нормативні документи, які мають врегулювати цей порядок, ще готують.

Джерело: РБК-Україна

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