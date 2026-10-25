У Зарії зафіксували різні ціни на бензин попри знижку NNPC — Premium Times Nigeria

Жителі Зарії у штаті Кадуна в Нігерії заявили, що тимчасове зниження ціни бензину на автозаправках Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC) майже не полегшило їхніх витрат. Як повідомляє Premium Times Nigeria, водії, оператори мотоциклів і трициклів, а також торговці скаржаться на високі транспортні витрати, ціни на продукти й низьку купівельну спроможність.

Голова кооперативу автомийок Хамісу Сані сказав, що на станціях NNPC ціна літра бензину знизилася з 1423 до 1379 найр. Водночас водії та оператори мотоциклів і трициклів вважають таке зменшення недостатнім для щоденної роботи. Комерційний водій Данламі Гарба-Дан Кабо розповів, що не відчув суттєвої вигоди навіть після заправки на станції NNPC у Дакатсалле.

Різні ціни на АЗС

Журналісти видання перевірили ціни на кількох АЗС у Зарії та зафіксували відмінності. На колишній станції NNPC біля ринку Данмагаджі, якою тепер керує Eterna, бензин продавався по 1410 найр за літр. На АЗС Shafa поблизу естакади Квангіла ціна становила 1430 найр за літр.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

На станції NNPC у Рандан-Кано бензин коштував 1379 найр за літр, тоді як на станції в районі Сілвер у Самару — 1414 найр. Працівник останньої станції заявив, що ініціативу зі зниження ціни там ще не впровадили повністю. Менеджер станції NNPC у районі PZ Семюел Омата сказав, що з 8 жовтня клієнти можуть отримувати знижку 66 найр за літр через застосунок NNPC та оплату з електронного гаманця.

Тимчасовий захід

За даними видання, федеральний уряд оголосив, що NNPC Retail протягом 30 днів продаватиме бензин без власної роздрібної маржі — за закупівельною вартістю, аби пом’якшити наслідки зростання світових цін на нафту та нафтопродукти. Торговці в Зарії зазначили, що дорогий бензин впливає на вартість товарів і попит. Продавець на ринку Сабон-Касува розповів, що ціна одиниці пропареного рису, яка п’ять років тому становила 450–500 найр, згодом зросла до 7500 найр, потім знизилася до 3500 найр, а останнім часом знову піднялася до 4500 найр.

Читай нас у