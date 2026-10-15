У затоці Кач у вересні зафіксували 82 перевалки між танкерами — The National

У затоці Кач біля західного узбережжя Індії у вересні провели 82 перевалки вантажів між танкерами, що відповідає приблизно 680 тис. барелів на добу. Близько 65% цього обсягу становили нафтопродукти, решту — сира нафта. Як повідомляє The National, операції переміщуються далі на схід через перевантаження та ризики на експортних маршрутах Перської затоки.

Перевантаження біля Ормузької протоки

За даними Vortexa, зони перевалки біля Фуджейри та Сохара працювали з рекордними обсягами й мали затримки, пов’язані з операційними обмеженнями. Виробники транспортують нафту через Ормузьку протоку, а потім перевантажують її на супертанкери за її межами. Через черги та довші маршрути судна затримуються, а витрати зростають.

За оцінкою Rystad Energy, з вересня на дуже великі нафтові танкери щодня перевантажують від 5 млн до 7 млн барелів сирої нафти. Це становить 60–70% загального потоку через Ормузьку протоку. Повний цикл, зокрема очікування, тепер займає понад тиждень, тоді як на початку конфлікту тривав п’ять-шість днів.

Південна Корея, Індія, Китай і Японія отримали майже 70% обсягів, перевантажених у затоці Кач. За даними Kpler, наприкінці вересня партію Saudi Arab Medium обсягом 2 млн барелів, завантажену 9 вересня в Рас-Таннурі, перевантажили на танкер Front Forth. Вантаж прямував на нафтопереробний завод Onsan південнокорейської компанії S-Oil.

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Знижки для азійських покупців

Ірак, який не має експортного маршруту в обхід Ормузької протоки, запропонував нафту Basrah Medium із дисконтом 34,50 долара за барель, а Basrah Heavy — 37 доларів за барель. За даними Rystad, у серпні знижки на ці сорти були нижчими за 30 доларів. Saudi Aramco встановила листопадову ціну Arab Light для азійських покупців на рівні на 3–5 доларів за барель нижче середнього показника Oman/Dubai — це найбільший дисконт із 2020 року.

QatarEnergy також зменшила листопадові ціни на 3 долари: Qatar Marine пропонували на 8 доларів нижче середнього Oman/Dubai, Qatar Land — на 7,50 долара. Водночас Adnoc має перевагу завдяки можливості транспортувати нафту Murban трубопроводом до Фуджейри, не перетинаючи Ормузьку протоку. Наприкінці вересня цей сорт торгувався з премією до 26 доларів за барель до свопів Dubai, а згодом вона зменшилася приблизно до 15 доларів.

Постачання поза протокою

Adnoc, Aramco, Ірак і Катар пропонують постачання з перевалкою поза Ормузькою протокою, а Кувейт застосував аналогічний підхід. Такі умови дають покупцям змогу отримувати вантажі без відправлення власних танкерів через протоку. Aramco, яка продала понад 60 млн барелів для перевалки біля Сохара з постачанням у вересні та жовтні, веде переговори про контракти на наступний рік із завантаженням поза Ормузькою протокою.

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