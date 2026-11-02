UANI заявила про доставку SOGL 500 тис барелів іранського LPG до Китаю — OilPrice

Організація United Against Nuclear Iran (UANI) заявила, що танкер SOGL під прапором Коморських Островів доставив до Китаю близько 500 тисяч барелів іранського скрапленого нафтового газу (LPG). Про це з посиланням на UANI повідомляє OilPrice.

Маршрут танкера

За даними UANI, судно SOGL з номером IMO 9208227 наприкінці серпня завантажило іранський LPG у порту Ассалує. Організація стверджує, що 1 вересня танкер перетнув лінію блокади, яку вона характеризує як американську морську блокаду.

UANI повідомила, що 16 вересня зафрахтувала судно забезпечення, яке вийшло приблизно на 100 морських миль до якірної стоянки EOPL біля Малайзії. Там представники організації, за її твердженням, зафільмували SOGL, коли він приймав пальне та послуги. Після цього танкер попрямував на північ до Південнокитайського моря та розвантажився в порту Сіньчжоу в Китаї.

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Санкції та оцінки UANI

8 жовтня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти SOGL у складі переліку з 17 суден, які відомство віднесло до тіньового флоту. За даними Мінфіну США, танкер, що належить зареєстрованій на Маршаллових Островах компанії Gravion Maritime Company, з вересня 2025 року перевіз понад 2 млн барелів іранського пропану та бутану.

В оновленні від 29 жовтня UANI заявила, що з липня лінію блокади змогли перетнути приблизно дев’ять невеликих танкерів з іранським LPG. Організація також стверджувала, що не відстежила жодного танкера з іранською сирою нафтою, який після 12 липня вийшов з Оманської затоки й уникнув американських заходів примусу.

Стоянка біля Малайзії

Шеллі з UANI назвав якірну стоянку EOPL важливим вузлом іранської торгівлі нафтою з Китаєм. За підрахунками організації, біля EOPL залишалися приблизно 20 танкерів з її переліку «примарної армади», ще 22 судна стояли на якорі або курсували північніше. UANI також заявляє, що Китай нині отримує майже весь експорт іранської нафти та LPG.

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