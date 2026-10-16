Удари РФ погіршили прогноз щодо енергосистеми України на зиму — Укренерго

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Останні російські атаки на енергетичну інфраструктуру дещо погіршили сценарії проходження зимового періоду в Україні. Водночас ситуація не є критичною.

Про це заявив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко.

За його словами, російські удари пошкодили теплові електростанції, які мали бути готовими до роботи взимку.

Зайченко наголосив, що бізнесу та населенню варто й надалі готуватися до можливих перебоїв з електропостачанням, зокрема подбати про резервні джерела живлення та оптимізувати споживання електроенергії.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Військовий розповів про загибель майже всієї родини після удару РФ по Радушному.

Нагадаємо, російська ракета вбила багатодітну родину на Дніпропетровщині.

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