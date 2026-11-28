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Збільшення квоти на експорт газу для приватних видобувників до 30% може принести Україні близько 800 млн євро валютних надходжень за один експортний сезон.

За розрахунками Delo.ua, за таких умов українські компанії зможуть експортувати приблизно 0,95 млрд кубометрів газу протягом дев'яти місяців. Оцінка базується на поточних обсягах приватного видобутку та цінах на газ у жовтні.

Основним обмеженням для збільшення експорту є внутрішній газовий баланс України, а не технічні можливості газотранспортної системи чи відсутність попиту за кордоном. За наявності профіциту газу квота у 30% могла б дозволити майже повністю збалансувати комерційний ринок.

Аналітик ExPro Consulting Михайло Свищо припускає, що Кабмін може повернутися до перегляду експортних обмежень після завершення опалювального сезону. Це можливо за умови достатніх запасів газу в сховищах, стабільного видобутку та низького внутрішнього споживання.

Джерело: Delo.ua.

Після відкриття контрольованого експорту природний газ на внутрішньому нерегульованому ринку України продовжував торгуватися в середньому вдвічі дешевше, ніж ресурс, який продавали за кордон, повідомила Асоціація газовидобувних компаній України (АГКУ).

15 жовтня українські компанії вперше від початку повномасштабної війни виставили на експорт природний газ. На перших торгах «Української енергетичної біржі» (УЕБ) було продано близько 12,75 млн кубометрів газу.

Дефіцит газу у світі може тривати щонайменше до літа 2027 року.

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