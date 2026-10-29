Українські сили атакували близько 30 НПЗ у державі-агресорі РФ — OilPrice

Українські сили протягом останніх місяців здійснили понад 100 атак безпілотниками на нафтопереробні заводи у Росії — державі-агресорі. За даними OilPrice, яке посилається на The Wall Street Journal, цілями атак стали близько 30 НПЗ, що представляють 80% загальних переробних потужностей країни.

До атак потужність російської переробки становила 6,1 млн барелів на добу. Консалтингова компанія Industrial Info Resources оцінює, що сукупна потужність пошкоджених підприємств скоротилася до 1,6 млн барелів на добу.

Як зазначає OilPrice, на тлі ударів по паливній інфраструктурі Росія раніше заборонила експорт дизельного пального та обмежила експорт бензину. Видання вважає, що це погіршило ситуацію зі світовими поставками пального.

Росія заявляє про відновлення переробки

Reuters із посиланням на неназвані джерела в галузі повідомляв, що обсяги переробки в Росії зросли на 25% між початком і другою половиною жовтня — приблизно до 5 млн барелів на добу. За словами віцепрем’єра РФ Олександра Новака, відновлювати НПЗ дозволило використання обладнання місцевого виробництва.

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Водночас OilPrice наголошує, що нарощування переробки не означає повного повернення до попередніх обсягів, а ризик нових атак на російські об’єкти зберігається.

Тиск на світовий ринок пального

За оцінкою OilPrice, проблеми з переробкою в Росії накладаються на пошкодження нафтопереробної інфраструктури в державах Перської затоки. Єменські хусити заявили про атаку на саудівський НПЗ Рас-Таннура потужністю 550 тис. барелів на добу, однак влада Саудівської Аравії цього удару не підтвердила.

Генеральний секретар Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль попередив, що ціни на нафту й природний газ залишатимуться високими і наступного року, а ціни на нафтопродукти є ще вищими. OilPrice пов’язує це з обмеженими можливостями швидко компенсувати втрату переробних потужностей.

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