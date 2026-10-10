Ураган Ісайя зупинив 71% видобутку нафти в Мексиканській затоці США — OilPrice

Ураган Ісайя тимчасово зупинив 1 458 814 барелів нафти на добу, або 71,51% поточного видобутку в американському секторі Мексиканської затоки. Також було призупинено видобуток 1,26 млрд кубічних футів природного газу на добу, що становить 58,84% газового виробництва регіону, повідомляє OilPrice.

Евакуація платформ і бурових установок

За даними Адміністрації морських мінеральних ресурсів, оператори евакуювали працівників зі 129 видобувних платформ. Це майже 35% із 371 пілотованої платформи в Мексиканській затоці.

Також евакуювали вісім із 11 бурових установок, що не мають системи динамічного позиціювання. Ще дві з 17 установок із динамічним позиціюванням перемістили з траєкторії шторму.

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Обсяги зупиненого видобутку швидко зросли

Лише трьома днями раніше через наближення Ісайї було призупинено 185 120 барелів нафти на добу, або 9,24% видобутку в затоці. На той момент оператори ще не евакуювали жодної платформи чи бурової установки.

До четверга частка зупиненого нафтовидобутку зросла до 62,89%, або приблизно до 1,28 млн барелів на добу. За наступну добу обсяг недоступного видобутку збільшився ще на 176 тис. барелів на добу.

У виданні зазначають, що зупинка морських свердловин і евакуація персоналу є звичною практикою перед ураганами. Відновлення роботи залежатиме від результатів перевірок після проходження шторму: неушкоджені платформи можуть відновити видобуток після інспекцій, тоді як пошкодження платформ, підводного обладнання, трубопроводів або берегової інфраструктури здатні продовжити перерву.

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