Urenco запустила шостий каскад центрифуг у Нью-Мексико — OilPrice

Urenco USA запустила шостий із восьми нових каскадів центрифуг на National Enrichment Facility у місті Юніс, штат Нью-Мексико. За даними OilPrice, 8 жовтня компанія повідомила про початок виробництва на цьому каскаді. Підприємство є єдиним у США заводом промислового масштабу зі збагачення урану.

Розширення потужностей

Після введення шостого каскаду в експлуатацію проєкт розширення виконано на 75%. Сьомий каскад Urenco USA планує запустити до кінця 2026 року, а восьмий — навесні 2027 року.

Нинішня потужність підприємства становить 4,3 млн одиниць роздільної роботи, чого, за даними матеріалу, достатньо приблизно для третини попиту США на збагачений уран. У межах поточного проєкту компанія встановлює додаткові потужності на 700 тис. одиниць роздільної роботи.

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Упродовж наступного десятиліття Urenco має намір збільшити свої потужності зі збагачення до понад 7 млн одиниць роздільної роботи. План передбачає, зокрема, будівництво нового заводу, яке може розпочатися у 2029 році.

Попит на ядерне паливо

Керуюча директорка Urenco USA Джоді Блекшер заявила, що нові потужності вводять випереджаючи графік і в межах бюджету. За її словами, компанія прагне збільшити виробництво зі збагачення урану більш ніж на 50% для задоволення потреб традиційних і передових реакторів.

У матеріалі зазначається, що Росія контролює майже половину світових потужностей зі збагачення урану. Всесвітня ядерна асоціація прогнозує зростання глобального попиту на уран на 28% до 2030 року та більш ніж удвічі до 2040 року. У квітні Uranium Energy Corp. також почала видобуток урану на проєкті Burke Hollow у Південному Техасі — першому новому американському підприємстві підземного вилуговування урану за понад десять років.

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