Уряд Британії розійшовся щодо розробки Rosebank — The Guardian

У Великій Британії виникли розбіжності в уряді щодо можливого дозволу на буріння на нафтовому родовищі Rosebank у Північному морі. Канцлер Джон Гілі підтримує проєкт, тоді як міністерка енергетики Міатта Фанбулле, яка відповідає за рішення, схиляється до відмови, повідомляє The Guardian.

Остаточне слово може бути за прем'єром

Ліцензія на Rosebank наразі перебуває на паузі через занепокоєння екологічним впливом проєкту. Минулого тижня Гілі заявив ITV, що очікує внеску доходів від нафти й газу до нового енергетичного фонду. Як зазначає видання, це може свідчити про його розрахунок на надходження від Rosebank.

Якщо між членами уряду виникне конфлікт, остаточне рішення, як очікується, ухвалюватиме прем'єр-міністр. Речник уряду відмовився коментувати інформацію Mail on Sunday про те, що Гілі та Енді Бернем нібито домовилися просувати проєкт, наголосивши, що це питання належить до компетенції міністерки енергетики.

У Міністерстві енергетичної безпеки та нульових викидів заявили, що не коментують спекуляції. Там додали, що під час ухвалення рішення врахують усі релевантні докази, зокрема екологічні оцінки та зауваження, отримані в ході консультацій.

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Відмінність від газового родовища Jackdaw

Фанбулле раніше схвалила розробку меншого газового родовища Jackdaw, однак заявила, що його обставини відрізняються від Rosebank. За її словами, Велика Британія потребуватиме газу під час переходу до нульових викидів, а видобуток газу в Північному морі має менший вуглецевий слід, ніж імпорт.

Міністерка зазначила, що Jackdaw орієнтований на внутрішній ринок, тоді як Rosebank є нафтовим родовищем, більшість продукції з якого експортуватимуть. За даними The Guardian, Rosebank вироблятиме приблизно у сім разів більше викидів, ніж Jackdaw, а його користь для енергетичної безпеки країни може бути меншою через експорт нафти.

Остаточного рішення ще не ухвалено, його очікують до кінця року. Відмова від Rosebank, за оцінкою видання, стане ударом для енергетичної галузі Північного моря та перемогою кліматичних активістів. Лейбористські депутати заявили, що в разі схвалення проєкту в партії можливий значний спротив.

Фанбулле також пообіцяла спрямовувати майбутні доходи від Північного моря на проєкти чистої енергетики через енергетичний фонд. Минулого тижня вона повідомила, що в бюджеті фонд має отримати 2 млрд фунтів стерлінгів.

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