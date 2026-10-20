Уряд Пакистану готує план дерегуляції газового ринку — The Express Tribune

Уряд Пакистану готується подати прем’єр-міністру дорожню карту поетапної дерегуляції газового сектору. План розглянули на нараді під головуванням федерального міністра фінансів і доходів, сенатора Мухаммада Аурангзеба, в Ісламабаді.

Як повідомляє The Express Tribune, запропонована модель має сформувати фінансово стійкий, ефективний і конкурентний газовий ринок. У Міністерстві фінансів заявили, що реформа повинна підтримати бізнес, заохотити приватні інвестиції та водночас захистити інтереси споживачів.

Проблеми сектору

Учасники наради обговорили накопичений циклічний борг, перехресне субсидування, втрати неврахованого газу та дисбаланс між попитом і пропозицією. Окрему увагу приділили старим фінансовим зобов’язанням і підвищенню фінансової життєздатності газових компаній.

У Міністерстві фінансів наголосили, що врегулювання накопиченого боргу та визначення підходу до перехресних субсидій є важливими умовами для життєздатності реструктурованих підприємств. Ці зобов’язання, за оцінкою відомства, тиснули як на фінанси галузі, так і на державні фінанси.

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Поетапний перехід

Реформа передбачає поступовий перехід до більшої конкуренції за наявності дієвого регулювання, кращих операційних показників і стійкішого підходу до ціноутворення та постачання газу. Серед очікуваних результатів названо зміцнення енергетичної безпеки, активізацію інвестицій приватного сектору, зниження фіскальних і суверенних ризиків, розвиток угод між компаніями та скорочення системних втрат.

Також влада розраховує на стабільніші ціни на газ і поліпшення доступу експортерів до газу за конкурентними цінами. Під час розроблення моделі враховують досвід реформ газового сектору Туреччини та Великої Британії, адаптуючи його до інституційної системи й ринкових умов Пакистану.

Після подання документа прем’єр-міністру уряд планує продовжити технічну роботу та консультації із зацікавленими сторонами. Учасники наради наголосили, що зміни мають відбуватися послідовно, зі збереженням надійності постачання та захистом регульованих споживачів.

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