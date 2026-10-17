Уряд ПАР розробляє план для відновлення НПЗ і скорочення імпорту — TimesLIVE

Уряд ПАР розпочав підготовку комплексного плану розвитку нафтового сектору, який має зміцнити безпеку постачання пального, підтримати відновлення нафтопереробних заводів і зменшити залежність від імпорту. План просуває Департамент мінеральних і нафтових ресурсів країни, а Центральний енергетичний фонд залучить фахівців для його розробки, повідомляє TimesLIVE.

Документ має стати для нафтової галузі аналогом комплексного плану ресурсів. Він охоплюватиме стратегію переробки та імпорту, розвиток інфраструктури, регулювання ринку, промисловий розвиток у сегменті переробки та управління енергетичним переходом. Координаційний комітет із підготовки плану очолить Департамент мінеральних і нафтових ресурсів.

Реформи для галузі

Серед пріоритетів — стимули для інвестицій у розвідку та видобуток нафти й газу, модернізація логістичної та складської інфраструктури, а також ширше використання залізниці для перевезення нафтопродуктів замість автомобільного транспорту. Центральний енергетичний фонд також вважає, що план має передбачати оновлення механізму ціноутворення на пальне для підвищення прозорості, доступності та стабільності ринку.

У тендерному документі фонд зазначив, що план має передбачати спрощення ліцензування, процедур дотримання вимог і погоджень. Серед можливих рішень названо цифровізацію ліцензування, автоматизований моніторинг дотримання вимог та координацію регуляторів. Також планують розглянути політичні заходи для відновлення НПЗ, розвитку модульних заводів, нафтохімії та внутрішньої переробки пального.

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Падіння переробних потужностей

Перед підготовкою плану фахівці мають оцінити потужності НПЗ, залежність від імпорту, стан інфраструктури та попит на пальне. Економіка ПАР щороку споживає близько 27 млрд літрів пального. За даними Резервного банку країни, у 2021–2024 роках ПАР витратила приблизно на 76 млрд рандів більше на імпорт перероблених нафтопродуктів, ніж витратила б за стабільних переробних потужностей.

Імпорт перероблених нафтопродуктів тримався на рівні близько 25% у 2010–2019 роках, але зріс після закриття у 2020 році НПЗ, які забезпечували майже половину переробних можливостей країни. Нині активні потужності ПАР становлять приблизно 208–250 тисяч барелів на добу проти понад 720 тисяч барелів на добу десятиліття тому.

Центральний енергетичний фонд також пропонував відновити НПЗ Sapref, який простоює з початку 2022 року після зупинки роботи Shell і BP. Водночас пов’язані з відновленням витрати оцінюють у 100–117 млрд рандів.

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