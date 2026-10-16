У Шотландії, Великій Британії, уряд на чолі з Шотландською національною партією (SNP) готується змінити підхід до нових нафтових і газових проєктів у Північному морі. Як повідомляє Politico Europe, двоє високопосадовців уряду Шотландії на умовах анонімності заявили, що нова енергетична стратегія передбачатиме прихильнішу позицію до розвідки нових родовищ.

Перегляд енергетичної стратегії

Перевірки відповідності нових проєктів кліматичним цілям уряду збережуться. Водночас уряд Шотландії більше не виходитиме з презумпції заперечення проти нових нафтових і газових родовищ.

У проєкті енергетичної стратегії 2023 року уряд Шотландії заклав презумпцію проти нових родовищ у Північному морі. Один зі співрозмовників Politico Europe назвав цей документ застарілим і сказав, що нова стратегія, яку очікують до літа, не міститиме такого формулювання.

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Позиція SNP і проєкт Jackdaw

Зміна підходу відбувається на тлі очікуваного наступного тижня рішення уряду Великої Британії щодо газового родовища Jackdaw. Шотландський уряд має обмежені повноваження щодо видачі ліцензій на такі проєкти, як Jackdaw чи нафтове родовище Rosebank, однак може чинити політичний тиск на британський уряд.

На конференції SNP в Абердіні партія ухвалила резолюцію, у якій зазначено, що використання нафти й газу внутрішнього видобутку є очевидно кращим за імпорт. За словами джерел Politico Europe, резолюцію, яка змінює офіційну політику партії, врахують під час підготовки нової енергетичної стратегії.

Влітку SNP програла важливі парламентські довибори в Абердіні Консервативній партії, яка підтримує буріння. Кандидат SNP Річард Томсон, який зазнав поразки на тих виборах, заявив під час дебатів на конференції, що партії слід припинити будь-які припущення про підтримку презумпції проти нових родовищ.

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