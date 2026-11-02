Устел заявив про продовження енергетичних робіт без дозволу — Cyprus Mail

На Кіпрі Унал Устел заявив, що Туреччина та турки-кіпріоти продовжуватимуть розвідувальні й енергетичні роботи у Східному Середземномор’ї без дозволу будь-кого. Він послався на те, що назвав їхніми законними правами. Серед таких проєктів — запланований газопровід між Туреччиною та окупованою північною частиною Кіпру.

Заява Устела

Як повідомляє Cyprus Mail, у письмовій заяві Устел відреагував на дипломатичні кроки Кіпрської Республіки, зокрема листи до ООН та Європейського Союзу щодо діяльності Туреччини й турків-кіпріотів у регіоні.

Він згадав скаргу до ООН щодо діяльності судна Mediterranean Research 1 і позицію Нікосії, за якою такі операції не можуть відбуватися без дозволу Кіпрської Республіки. Устел заявив, що позиція грецько-кіпрської сторони відірвана від реальності та, за його словами, підриває зусилля зі збереження миру на острові.

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Газопровід і NAVTEX

Міністр закордонних справ Кіпрської Республіки Константінос Комбос раніше назвав запланований газопровід порушенням міжнародного права та суверенних прав республіки. У листі від 16 вересня, опублікованому Kathimerini 1 листопада, він закликав високопосадовців Єврокомісії втрутитися та вимагати від Туреччини припинити всі роботи, пов’язані з проєктом.

Комбос також попереджав, що реалізація проєкту, на його думку, порушить суверенітет Кіпрської Республіки та посилить контроль Туреччини над окупованими районами острова. Устел натомість заявив, що Кіпрська Республіка не має права втручатися у рішення та проєкти адміністрації турків-кіпріотів, а газопровід будуватимуть прискореними темпами.

Туреччина видала навігаційне попередження NAVTEX про дослідження морського дна, пов’язані з майбутнім газопроводом. Роботи заплановані до 31 грудня. Устел також порівняв газопровід із чинним проєктом постачання води з Туреччини на північ Кіпру та повторив підтримку концепції двох окремих народів і двох окремих держав на острові.

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