В Австралії газова генерація впала до мінімуму з 2000 року — OilPrice

В Австралії виробництво електроенергії з газу в третьому кварталі скоротилося на 34% у річному вимірі та стало найнижчим для липня—вересня з 2000 року. Про це з посиланням на квартальний звіт Австралійського оператора енергоринку AEMO повідомляє OilPrice.

За даними AEMO, попри меншу потребу в опаленні загальне споживання електроенергії в країні за квартал зросло на 1,3%. Оператор пов'язує це з подальшою електрифікацією, вищим промисловим попитом і збільшенням споживання дата-центрами.

Рекордна частка відновлюваної генерації

Відновлювані джерела забезпечили рекордні для третього кварталу 44,3% виробництва електроенергії на Національному електроенергетичному ринку Австралії. Виробництво на мережевих сонячних електростанціях зросло на 30%, а гідроенергетика — на 15%.

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Потужність великих акумуляторних систем за рік збільшилася більш ніж утричі. У проміжку з 16:00 до 21:00 вони забезпечували 8% генерації у вечірній пік, уперше перевищивши газову генерацію, частка якої становила 5,1%.

Зниження оптових цін

AEMO також зазначив, що домогосподарства із сонячними панелями на дахах і домашніми акумуляторами під час вечірнього піку споживали з мережі приблизно на три чверті менше електроенергії, ніж домогосподарства лише з даховими сонячними панелями.

Середня оптова ціна електроенергії на NEM знизилася на 27% проти відповідного періоду попереднього року та на 15% порівняно з червневим кварталом — до 63 доларів США за мегават-годину. Це найнижчий середній показник для вересневого кварталу з 2021 року. За словами представниці AEMO Віолетт Мушайле, активніше заряджання й розряджання батарей сприяло зниженню цін у вечірні години пікового навантаження.

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