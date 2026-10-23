В Австралії газова генерація впала до мінімуму з 2000 року — OilPrice
В Австралії виробництво електроенергії з газу в третьому кварталі скоротилося на 34% у річному вимірі та стало найнижчим для липня—вересня з 2000 року. Про це з посиланням на квартальний звіт Австралійського оператора енергоринку AEMO повідомляє OilPrice.
За даними AEMO, попри меншу потребу в опаленні загальне споживання електроенергії в країні за квартал зросло на 1,3%. Оператор пов'язує це з подальшою електрифікацією, вищим промисловим попитом і збільшенням споживання дата-центрами.
Рекордна частка відновлюваної генерації
Відновлювані джерела забезпечили рекордні для третього кварталу 44,3% виробництва електроенергії на Національному електроенергетичному ринку Австралії. Виробництво на мережевих сонячних електростанціях зросло на 30%, а гідроенергетика — на 15%.
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Потужність великих акумуляторних систем за рік збільшилася більш ніж утричі. У проміжку з 16:00 до 21:00 вони забезпечували 8% генерації у вечірній пік, уперше перевищивши газову генерацію, частка якої становила 5,1%.
Зниження оптових цін
AEMO також зазначив, що домогосподарства із сонячними панелями на дахах і домашніми акумуляторами під час вечірнього піку споживали з мережі приблизно на три чверті менше електроенергії, ніж домогосподарства лише з даховими сонячними панелями.
Середня оптова ціна електроенергії на NEM знизилася на 27% проти відповідного періоду попереднього року та на 15% порівняно з червневим кварталом — до 63 доларів США за мегават-годину. Це найнижчий середній показник для вересневого кварталу з 2021 року. За словами представниці AEMO Віолетт Мушайле, активніше заряджання й розряджання батарей сприяло зниженню цін у вечірні години пікового навантаження.