Екологічний регулятор Західної Австралії виніс на громадське обговорення проєкт газової електростанції потужністю 870 МВт у Кералупі, приблизно за 75 кілометрів на південь від Перта. Як повідомляє ABC News, енергетичний хаб Keralup Energy Hub розробляє приватна компанія APA.

У разі реалізації це буде найбільша газова електростанція Західної Австралії. Її потужність перевищуватиме потужність найбільшої чинної газової станції штату Pinjar, яка становить 576 МВт. Модернізація наявної газової станції Kwinana Swift має збільшити її сумарну потужність до 340 МВт.

Проєкт Keralup Energy Hub передбачає об'єкт потужністю 210 МВт для майбутнього виробництва біодобрив і об'єкт на 660 МВт, який надалі мають підключити до Південно-Західної об'єднаної енергосистеми SWIS.

Плани щодо відновлюваної енергетики

Оприлюднення проєкту газової станції збіглося із заявою уряду Західної Австралії про намір майже подвоїти виробництво відновлюваної енергії протягом наступних п'яти років. Міністерка енергетики та декарбонізації Ембер-Джейд Сандерсон заявила, що не хоче випереджати процедуру погодження газового об'єкта.

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За її словами, частка відновлюваної електроенергії у SWIS, головній електромережі штату, має зрости з 40% до 75% за п'ять років. Додаткові потужності планують забезпечити за рахунок вітрової та сонячної генерації, батарей і газу.

Прогноз цін для бізнесу

Уряд штату заявив, що без істотного збільшення виробництва відновлюваної енергії ціни на електроенергію для бізнесу можуть зрости на 89% до 2032 року. Домогосподарства захищені від коливань вартості електрики державними субсидіями, тоді як підприємства вразливіші до нестабільних цін.

Влада також повідомила про запуск після затримок програми пільгового кредитування місцевих виробників. Вони зможуть отримати до 15 млн австралійських доларів на встановлення сонячних систем і систем накопичення енергії, а також модернізацію обладнання. Розширення відновлюваної генерації уряд пов'язує з метою досягти нульових чистих викидів парникових газів до 2050 року.

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