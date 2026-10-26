В Естонії тепловикам дозволили замінювати газ сланцевою нафтою — ERR News

В Естонії Екологічна рада тимчасово дозволила компаніям Enefit Power у Нарві та Utilitas у Таллінні замінювати природний газ сланцевою нафтою для централізованого опалення. Дозвіл діятиме з 1 листопада 2026 року до 30 квітня 2027 року, повідомляє ERR News.

Виробники можуть вдатися до цього пального за сильних морозів, якщо газу бракуватиме або він буде надто дорогим. Водночас виданий дозвіл не означає, що сланцеву нафту обов’язково спалюватимуть. Хоча це паливо дешевше за газ, воно не обов’язково істотно знизить рахунки споживачів: економію можуть нівелювати витрати на виробництво, закупівлю, транспортування, обробку, дотримання вимог і екологічні платежі.

Ліміти та контроль викидів

Enefit Power може використати взимку до 23 тисяч тонн сланцевої нафти, Utilitas — до 20 тисяч тонн. Компанії мають вести облік обсягів пального та часу роботи установок, повідомляти регулятора про початок і завершення їхньої експлуатації, а також проводити додаткові перевірки й відбір проб.

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Заступник генерального директора Екологічної ради з питань природокористування Ерік Косенкраніус зазначив, що регулятор оцінює технологію, тоді як Міністерство клімату аналізує ситуацію на газовому ринку. Виробники мають дотримуватися чинних нормативів якості повітря за межами виробничих майданчиків.

Ціни на тепло залишаються високими

У жовтні естонський орган з питань конкуренції затвердив максимальні ціни на централізоване опалення: 84 євро за МВт·год у Таллінні та 137,69 євро за МВт·год у Нарві. Голова правління Enefit Райне Пайо заявив, що когенераційна установка може виробляти тепло за 74 євро за МВт·год без ПДВ. За вищих цін її планують використовувати для скорочення обсягів спалювання сланцевої нафти.

Голова правління Utilitas Роберт Кітт повідомив, що ціна природного газу за рік подвоїлася, створюючи ризики для вартості тепла та постачання. За його словами, компанія прагне використовувати сланцеву нафту якомога менше, але в необхідному обсязі. Спалювати її одночасно з газом неможливо. Дозвіл охоплює три з чотирьох котлів Utilitas у районі Мустамяе, при цьому два з них не можуть працювати одночасно.

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