В Індії почалися відключення світла через падіння запасів вугілля — OilPrice

В Індії почалися відключення електроенергії для домогосподарств, невеликих заводів і металургійних підприємств на тлі критичного скорочення запасів вугілля на багатьох електростанціях. Водночас попит на електроенергію в країні зростає через теплішу погоду та нижче виробництво гідроелектроенергії, повідомляє OilPrice.

Попит перевищив пропозицію

Останніми тижнями попит на електроенергію перевищував пропозицію, що вже призвело до перебоїв із постачанням для жителів окремих районів, малих підприємств і плавильних виробництв. За даними Bloomberg, рекордне явище Ель-Ніньйо спричинило найслабший мусонний сезон в Індії за десятиліття та підвищило температуру вище звичного для цього періоду рівня.

Недостатня кількість опадів обмежила виробництво гідроелектроенергії, тоді як вугільні ТЕС прискорили спалювання палива, щоб задовольнити вищий попит. Наприкінці вересня понад 40% діючих вугільних електростанцій країни працювали за критично низьких запасів вугілля, свідчать урядові дані.

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85 електростанцій із запасами нижче норми

Станом на 1 жовтня запаси вугілля на 85 електростанціях були нижчими за 25% від нормативної потреби. Про це йдеться у квартальному огляді енергосектору Індії за липень—вересень, підготовленому фінським Центром досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Перебої з електропостачанням уже позначаються на виробництві. Невеликі металургійні заводи у центральному штаті Чхаттісгарх стикаються з відключеннями тривалістю від 10 до 12 годин на добу, через що зменшують обсяги випуску продукції. Генеральний секретар Асоціації міні-заводів Чхаттісгарху Маніш Дхуппад повідомив Bloomberg про такі наслідки для підприємств. Відключення також підвищують енергетичні витрати заводів, яким доводиться переходити на генератори з дорожчим паливом.

Перебої також відчувають домогосподарства. У деяких селах штату Уттар-Прадеш, найнаселенішого штату Індії з понад 240 млн жителів, відключення електрики тривають до семи годин на день.

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