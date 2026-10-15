В Індії попит на газ скоротився на 1,5 млн тонн — OilPrice

В Індії попит на природний газ від початку 2026 року скоротився на 1,5 млн тонн, повідомляє OilPrice з посиланням на оцінку консалтингової компанії Wood Mackenzie. На думку аналітиків, на попит вплинули обмеження постачань скрапленого природного газу з Близького Сходу та зростання спотових цін на LNG.

Перегляд прогнозу для Південної Азії

До війни в Ірані Wood Mackenzie очікувала, що попит на LNG у Південній Азії 2026 року зросте на 7% порівняно з 2025 роком, або на 2,7 млн тонн. Після перебоїв із поставками аналітики тепер очікують скорочення попиту в регіоні приблизно на 6 млн тонн.

За оцінкою Wood Mackenzie, брак близькосхідного LNG скоротив попит у Бангладеш на 3 млн тонн, а в Індії та Пакистані — приблизно на 1,5 млн тонн у кожній країні. Компанія зазначила, що постачання з Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів опинилися заблокованими в Перській затоці без маршруту в обхід Ормузької протоки.

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Ціни на тендерах зросли

Індія, за даними Wood Mackenzie, пережила кризу постачань легше за Пакистан і Бангладеш завдяки більш диверсифікованій базі постачальників. Окрім Катару та ОАЕ, країна закуповує LNG у США, Нігерії та Омані.

Водночас ціни, за якими в Індії присуджували тендери, до вересня зросли до 26,4 долара за мільйон британських теплових одиниць. У березні—червні вони становили від 16,8 до 18,8 долара за MMBtu. Попри подорожчання, тендерний попит, за оцінкою Wood Mackenzie, залишався стійким.

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