В Івано-Франківську під час блекауту працюватимуть 60% світлофорів

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В Івано-Франківську у разі масштабного знеструмлення продовжать працювати 50 світлофорів — це близько 60% від загальної кількості.

За словами міського голови Руслана Марцінківа, вони зможуть функціонувати без електроенергії протягом 12–14 годин.

Також місто вивчає європейський досвід використання штучного інтелекту для керування світлофорами.

Джерело: Руслан Марцінків

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Упродовж доби російські війська завдали 1030 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

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